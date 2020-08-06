Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 августа 2020 года составило 9714

Выявили 92 заболевших. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 92 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составило 9714, в том числе 898 детей до 17 лет включительно.

Как сообщает региональный оперштаб, в Барнауле выявили 48 зараженных, в Новоалтайске – 12, в Бийске – восемь, в Славгороде – пять, в Первомайском районе – три, по два новых случая зарегистрировали в Романовском и Советском районах, в Заринске, Рубцовске, Яровом, в Алтайском, Волчихинском, Калманском, Кытмановском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть –Калманском и Шелаболихинском районах – по одному случаю.

Из общего числа заболевших 164 случая – завозные, 5005 больных контактировали в с ранее заболевшими лицами. В 2169 случаях инфекция выявлена у больных внебольничной пневмонией, в 3257 – у заболевших ОРВИ, в 4288 случаях – бессимптомное течение.

На сегодняшний день под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2748 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем у 42 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 318 тысяч человек.

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