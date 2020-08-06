Барнаульские парки распродают аттракционы из-за кризиса

Некоторые парки в Барнауле могут закрыться навсегда. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за долгого простоя барнаульские парки выставляют на продажу оборудование и аттракционы. Об этом сообщило руководство парка «Солнечный ветер».

Так уже поступили два парка – это «Барнаульская крепость» и «Экстрим». Они пошли на такие меры, чтобы сохранить рабочие места. Другие владельцы и вовсе задумываются о прекращении деятельности.

– Аттракционы запрещены в Алтайском крае, значит, будем продавать их в те регионы, где разрешили их работу, - говорят сотрудники парков.

У входа в «Экстрим» повесили плакат с надписью: «Ликвидация парка активного отдыха. Распродажа аттракционов и оборудования».

Остается последний месяц лета, и, если парки так и не откроются в этом году, то, по словам владельцев, это приведет к серьезным последствиям. Представители парков пообещали выполнять любые требования Роспотребнадзора, чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом.

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