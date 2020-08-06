В Алтайском крае три кандидата выбыли из гонки за депутатские кресла

Кандидаты не предоставили вовремя необходимые документы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Три кандидата больше не могут бороться за место Алтайском краевом законодательном собрании. Как сообщает «Политсибру» они не предоставили вовремя необходимые документы.

Все кандидаты должны были принести пакет документов до 18.00 часов 1 августа. Трое из 19 этого не сделали. Это представитель партии «Справедливая Россия» Павел Иванченко и двое самовыдвиженцев: оппозиционер и бизнесмен Андрей Крылов и ведущая праздников Марина Василенко.

Для заверения списка справедливороссы вовремя представили документы, но свой пакет Иванченко в установленный срок так и не принес. В партии объяснили, что это произошло по «причинам личного характера».

Ведущая праздников Марина Василенко призналась, что не смогла собрать нужные 1805 подписей избирателей, ей удалось набрать только 400. Получить комментарий изданию у Андрей Крылова не получилось.

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