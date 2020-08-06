Виктор Томенко поднялся в рейтинге глав регионов

Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на несколько ступенек поднялся в рейтинге глав регионов России по итогам июля 2020 года. Рейтинг составляет Агенство политических и экономический коммуникаций (АПЭК).

– Ключевыми факторами, влиявшими на позиции фигурантов рейтинга в июле 2020 года, стало начало региональных предвыборных кампаний, реализация крупных инвестпроектов, демонстрация губернаторами лоббистских возможностей, резонансные антикоррупционные процессы и изменения в эпидемиологической обстановке на местном уровне, – пишут на сайте АПЭК.

Томенко занял 67 место в рейтинге, поднявшись на шесть строчек. В июне этого года он был на 73 месте. Первые три места заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На последнем 84 месте председатель Правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов.