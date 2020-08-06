В Рубцовске действует режим повышенной готовности

Бытовые отходы угрожают возникновению эпидемий и эпизоотий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 5 августа в Рубцовске введен режим повышенной готовности. Это связано с вывозом мусора. Такое решение приняли на заседании в администрации города.

Как сообщает издание «Местное время», сегодня в городе ненадлежащим образом организована работа по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора. Бытовые отходы могут привести к возникновению эпидемий и эпизоотий. Они угрожают жизни и здоровью граждан. На номер «112» стали массово поступать звонки от рубцовчан с жалобами на несвоевременный вывоз мусора. В частном секторе и вовсе в нарушение всех санитарных норм региональный оператор установил бункеры, вместо подворового объезда и забора мусора.

- Предлагаю привлечь технику МУП «АвтоСпецТехника» для вывоза мусора. У данного предприятия лицензия на погрузку и вывоз имеется. Все понесенные затраты выставить ООО «ВторГеоРесурс», – заявил замглавы города Олег Обухович.

Такое предложение одобрили. Управлению мэрии по ЖКХ и экологии поручили проконтролировать ситуацию по вывозу отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мусора.Больше.Есть: как пандемия коронавируса повлияла на раздельный сбор отходов

В домах барнаульцев уже не остается места для «мусора» на переработку (подробнее)