В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за жары

В крае высокая пожароопасность. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное из-за аномально жаркой погоды.

В четверг, 6 августа, в регионе будет преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +26…+31 градуса. Ветер будет северный, 4−9 метров в секунду. Местами возможны порывы 13−18 метров.

Спасатели предупреждают, что в такую погоду вероятность возникновения пожаров на природе увеличивается. В МЧС советуют не сжигать мусор и сухую траву, и пресекать подобные действия других лиц, не разводиться костры, выезжая на отдых, не бросать непотушенные спички и сигареты, особенно из окон автомобилей, не позволять детям играть с огнем.

Любую информацию о нарушениях норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.

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