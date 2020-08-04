Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 227

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:36:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года увеличилось еще на три за последние сутки. Всего с начала пандемии в регионе скончались 227 человек, у которых был обнаружен ковид.

По информации оперативного штаба по профилактике распространения инфекции, один из троих скончавшихся за сутки умер именно из-за инфекции, двое – по иным причинам. Из общего числа летальных исходов 90 произошло из-за коронавируса, 134 – из-за других заболеваний. Еще три случая сейчас находятся на экспертизе, причины смерти специалисты установят позже.

Напомним, всего в крае подтвердили уже более 9,5 тысяч случаев инфицирования. В тяжелом состоянии находятся 102 пациента, в том числе 32 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

На самоизоляции сейчас находятся 1674 человека, обследовано на коронавирус более 312 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU