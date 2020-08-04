Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 9528

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:23:42+03:00

Впервые за последний месяц за сутки выявили менее 100 инфицированных Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 августа 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 августа 2020 года превысило 9,5 тысяч. Однако впервые за последний месяц за сутки выявили менее 100 инфицированных.

Как сообщает региональный оперштаб, 4 августа в регионе зарегистрировали еще 95 случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии подтверждено 9528 случаев, из них 7477 уже выздоровели (плюс 116 за сутки). Продолжают лечение 1824 человека: 896 – в ковидных госпиталях, 928 – амбулаторно. В тяжелом состоянии находятся сейчас 102 больных, 32 из них необходима кислородная поддержка.

Кроме того, эксперты подтвердили еще три смертельных случая, один из них - от «короны». За все время пандемии в Алтайском крае умерли 227 пациентов с коронавирусом: 90 – из-за инфекции, 134 - по другим причинам. Еще три случая предстоит расследовать специалистам.

Медики продолжают наблюдение за 1674 людьми, находящимися на самоизоляции. Тестированием охвачено уже 312 945 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU