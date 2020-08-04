2020-08-04T07:57:47+03:00
Общество

Стало известно, когда достроят театр кукол и художественный музей в Барнауле

Сроки окончания строительства переносили уже несколько раз
Анна Перевощикова
Поделиться:
Работы в музее начали еще в 2012 годуРаботы в музее начали еще в 2012 годуФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На портале госзакупок появились новые подробности насчет двух барнаульских долгостроев – нового здания театра кукол «Сказка» и государственного художественного музея. Так, первый обещают сдать уже к концу 2020 года, а второй – в 2022-ом.

Как пишет «ТОЛК», до конца года рабочим предстоит доработать интерьер зрительного зала и фойе здания «Сказки» на ул. Пушкина, 41. На эти цели из регионального бюджета направят 93,4 млн рублей. На первом этаже разместят небольшую игровую, кафе, а также бутафорский, пошивочный и слесарно-столярный цеха, чтобы изготавливать куклы и другой инвентарь. Также там расположатся душевые и санузлы. На втором этаже появится музей театра, кабинеты и уборные артистов, а на третьем – техпомещения.

Что касается ГХМАК, то Единый заказчик капстроительства Алтайского края уже объявил закупку на достройку здания. Это будет стоить чуть больше 432 млн рублей. Заявки от компаний принимают до середины августа, рассматривать их будут в два этапа – 17 и 24 августа. Подрядчик, выигравший контракт, должен будет завершить работы не позднее 1 декабря 2022 года. Напомним, работы в музее начали еще в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экскурсия в «Сказку»: как выглядит изнутри строящееся здание барнаульского театра кукол

Его планируют сдать в эксплуатацию до конца 2019 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае будут судить молодого поджигателя
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 9528
Алтайский техуниверситет дополнительно получил 51 бюджетное место
Стало известно, когда достроят театр кукол и художественный музей в Барнауле
«Мы должны приходить на помощь»: доктор Мясников прокомментировал драку на Старом базаре
В июле 2020 года клиенты Россельхозбанка перевели более 550 млн рублей через Систему быстрых платежей
В Барнауле задерживают запуск горячей воды в контуре ТЭЦ-3
Почти 67 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на детей до 7 лет
Мэрия Барнаула примет меры после ряда преступлений на прошлой неделе
Алтайские власти прокомментировали митинг десантников в период пандемии
В Барнауле вскроют дорожное полотно на оживленном перекрестке
Из Барнаула в Белокуриху можно будет летать на самолете
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433
Полицейские обнаружили в Барнауле разлагающийся труп мужчины без лица