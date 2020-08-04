Стало известно, когда достроят театр кукол и художественный музей в Барнауле

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:57:47+03:00

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На портале госзакупок появились новые подробности насчет двух барнаульских долгостроев – нового здания театра кукол «Сказка» и государственного художественного музея. Так, первый обещают сдать уже к концу 2020 года, а второй – в 2022-ом.

Как пишет «ТОЛК», до конца года рабочим предстоит доработать интерьер зрительного зала и фойе здания «Сказки» на ул. Пушкина, 41. На эти цели из регионального бюджета направят 93,4 млн рублей. На первом этаже разместят небольшую игровую, кафе, а также бутафорский, пошивочный и слесарно-столярный цеха, чтобы изготавливать куклы и другой инвентарь. Также там расположатся душевые и санузлы. На втором этаже появится музей театра, кабинеты и уборные артистов, а на третьем – техпомещения.

Что касается ГХМАК, то Единый заказчик капстроительства Алтайского края уже объявил закупку на достройку здания. Это будет стоить чуть больше 432 млн рублей. Заявки от компаний принимают до середины августа, рассматривать их будут в два этапа – 17 и 24 августа. Подрядчик, выигравший контракт, должен будет завершить работы не позднее 1 декабря 2022 года. Напомним, работы в музее начали еще в 2012 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU