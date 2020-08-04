2020-08-04T05:32:26+03:00
Общество

Почти 67 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на детей до 7 лет

На каждого ребенка выплачивают чуть больше 5 тысяч
Анна Перевощикова
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На каждого ребенка выплачивают чуть больше 5 тысячНа каждого ребенка выплачивают чуть больше 5 тысячФото: Олег УКЛАДОВ
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Почти 67 тысяч семей в Алтайском крае получили ежемесячную денежную выплату на детей от трех до семи лет включительно. Размер выплаты на каждого ребенка составляет 5 101,5 руб.

Как сообщили в пресс-службе минсоцзащиты региона, выплату могут оформить семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. В этом году тот самый минимум составил 10 194 рублей на каждого члена семьи.

- По состоянию на 3 августа 2020 года, объем направленных на выплату средств составил 2,73 млрд руб. Выплату получили 66 895 семей на 82 521 ребенка. Всего в крае планируется предоставить выплату на 88 500 детей, - отметили в министерстве.

Напомним. Выплаты утверждены указом губернатора региона. Подать заявление можно через портал Госуслуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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