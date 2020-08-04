2020-08-04T04:54:13+03:00
Политика

Мэрия Барнаула примет меры после ряда преступлений на прошлой неделе

Поручение дал губернатор Виктор Томенко
Анна Перевощикова
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Поручение дал губернатор Виктор ТоменкоПоручение дал губернатор Виктор ТоменкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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На прошлой неделе Алтайский край сотряс ряд преступлений, которые получили огромный общественный резонанс. В связи с этим на совещании в правительстве губернатор края Виктор Томенко поручил провести оценку мест с массовым пребыванием людей в Барнауле.

Как напомнили в пресс-службе администрации города, в период с 26 по 1 августа в Новоалтайске сбили насмерть ребенка, погиб человек в драке на Мало-Тобольской, произошел пожар на турбазе на «Бирюзовой Катуни», погибла семья на базе «Глобус», погибли три человека в результате ДТП на Чуйском тракте.

Глава региона поручил разработать профилактические меры, которые касались бы пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, организации общественной безопасности. Так, к примеру, на пешеходной улице в Барнауле уже предложили поставить пункт полиции и увеличить число камер видеофиксации.

- Соберитесь с необходимыми службами и посмотрите еще раз внимательно на современную карту Барнаула. Где еще такие или похожие точки напряжения, риска у нас возникают. Сейчас не работают клубы и другие заведения, нет студентов в городе, но когда-то жизнь вернется к обычному своему течению, - отметил Томенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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