Мэрия Барнаула примет меры после ряда преступлений на прошлой неделе
На прошлой неделе Алтайский край сотряс ряд преступлений, которые получили огромный общественный резонанс. В связи с этим на совещании в правительстве губернатор края Виктор Томенко поручил провести оценку мест с массовым пребыванием людей в Барнауле.
Как напомнили в пресс-службе администрации города, в период с 26 по 1 августа в Новоалтайске сбили насмерть ребенка, погиб человек в драке на Мало-Тобольской, произошел пожар на турбазе на «Бирюзовой Катуни», погибла семья на базе «Глобус», погибли три человека в результате ДТП на Чуйском тракте.
Глава региона поручил разработать профилактические меры, которые касались бы пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, организации общественной безопасности. Так, к примеру, на пешеходной улице в Барнауле уже предложили поставить пункт полиции и увеличить число камер видеофиксации.
- Соберитесь с необходимыми службами и посмотрите еще раз внимательно на современную карту Барнаула. Где еще такие или похожие точки напряжения, риска у нас возникают. Сейчас не работают клубы и другие заведения, нет студентов в городе, но когда-то жизнь вернется к обычному своему течению, - отметил Томенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU