2020-08-04T04:36:17+03:00
Политика

Алтайские власти прокомментировали митинг десантников в период пандемии

В регионе до сих пор действует запрет на массовые мероприятия
Анна Перевощикова
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В регионе до сих пор действует запрет на массовые мероприятияВ регионе до сих пор действует запрет на массовые мероприятияФото: Олег УКЛАДОВ
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Власти Алтайского края прокомментировали митинг в День ВДВ, на котором собралось немало барнаульцев. Дело в том, что в регионе до сих пор запрещено проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, однако 2 августа одно из них все же состоялось.

Как пишет «Банкфакс», на фотографиях видно, что на празднике собрались несколько десятков или даже сотен человек. Среди них также были чиновники, депутаты и силовики. По информации правления «Российского Союза ветеранов Афганистана», в этом году десантники и так отказались традиционных масштабных мероприятий, но даже если формат скорректировали, то праздник все равно получился массовым.

- В связи с этим у многих горожан возник закономерный вопрос: чем этот торжественный митинг отличается от тех, что уже несколько месяцев под запретом, и почему концерты на свежем воздухе, которые соберут не больше граждан, по-прежнему недоступны горожанам, - пишет издание.

В итоге, начальник департамента внутренней политики Юрий Проскурин ответил, что во время митинга соблюдались все санитарные нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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