В Барнауле на теплосетях по контуру ТЭЦ-3 обнаружено 181 повреждение

23 Июль 2020 2020-07-23T13:51:23+03:00

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20 июля в Барнауле завершился первый этап проверки теплосетей на плотность и прочность по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании. За это время энергетики выявили 181 повреждение, из них 82 уже устранили. Завершить ремонты на остальных участках, а также возобновить подачу горячей воды жителям планируется 3 августа.

С 13 по 20 июля в Барнауле по контуру ТЭЦ-3 прошла опрессовка 970 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Испытания проходили при повышенном давлении теплоносителя в трубопроводах, при этом температура воды не превышала +40 °С.

Большая часть повреждений была обнаружена на внутриквартальных тепловых сетях — 109. Остальные — 72 — дефекты магистральных трубопроводов. В дальнейшем возможен незначительный прирост количества повреждений при заполнении теплосетей.

Фото с сайта "СГК".

От магистральных трубопроводов зависит теплоснабжение целых микрорайонов. И количество повреждений на них уменьшилось: это произошло благодаря тому, что компания значительно обновила теплосети за последние годы. Только летом 2019 года СГК заменила 21 участок трубопроводов большого диаметра. В этом году заменит еще 22 участка магистралей.

На 23 июля 82 повреждения уже устранены. До 3 августа ремонтные бригады СГК планируют завершить работы на оставшихся участках и начать запуск горячей воды. Приоритет отдан ремонту повреждений, которые влияют на подачу горячей воды жителям: их устраняют в первую очередь.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 находится 1 328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.

Энергетики прилагают все усилия, чтобы завершить работы раньше заявленного срока. Если технически будет возможно возобновить подачу ресурса в дома горожан раньше 3 августа, об этом будет сообщено на портале СГК, а также в официальном telegram-канале компании в Барнауле. Его можно найти в поиске по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul, либо перейдя с телефона по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU