Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 21 июля 2020 года составило 5007
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 21 июля 2020 года увеличилось еще на 208 человек и составило 5007.
Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество выросла на 185 и составило 7758 челвоек. В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов – 112, на аппарате ИВЛ – 33.
Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 2589 человек, из них в инфекционных госпиталях находятся 1195 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1394 человека.
Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2833 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 270 тыс.человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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