В Барнауле задержали 30-летнего грабителя

17 Июль 2020 2020-07-17T13:03:24+03:00

Он открыто похитил телефон и портмоне у своего знакомого

Изменить размер текста: A A

В пункт полиции «Западный» отдела полиции по Октябрьскому району поступило заявление о грабеже. Потерпевшим оказался 19-летний парень, который стал жертвой своих новых знакомых, с которыми он накануне распивал спиртное.

Как пишет пресс-служба полицейского главка, новый знакомый предложил потерпевшему дойти до своего автомобиля, где стал уговаривать его заложить его телефон в ломбард и поехать на эти деньги в Горный. Предложение отклика не нашло.

Парень вышел из машины и уже собирался уйти, но его новый знакомый выбежал следом и отобрал телефон и портмоне, после чего скрылся на своей машине. Сумма причиненного ущерба составила 21 тысячу рублей.

30-летнего мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Теперь ему его могут лишить свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU