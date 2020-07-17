На Красноармейском проспекте перекроют движение

17 Июль 2020 2020-07-17T12:19:27+03:00

Это связано с ремонтом тепломагистрали

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В Барнауле на участке Красноармейского проспекта перекроют движение из-за ремонта на тепломагистрали по нечетной стороне в районе дома №116.

Ограничение введут в пятницу, 17 июля, с 20 часов. Энергетики уже выполнили необходимые работы, осталось лишь заасфальтирвоать участок. Закончить работы планируют до 6 утра 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба города.

В связи с этим изменится движение автобусов. Оно будет организовано по следующим схемам:

- по автобусным маршрутам №2, №17, №57, №60, №65: …пр кт Строителей, разворот в районе здания №22 по пр-кту Строителей, пр кт Социалистический, ул.Молодежная, пр-кт Красноармейский, далее по маршрутам;

- по автобусному маршруту №108: площадь Победы, пр-кт Строителей, пр кт Социалистический, ул.Молодежная, далее по маршруту;

- по автобусным маршрутам №47, №73: …пр-кт Строителей, пр-кт Социалистический, ул.Молодежная, пр-кт Красноармейский, далее по маршрутам;

- по автобусному маршруту №77: пр-кт Строителей, площадь Победы, пр_кт Строителей, пр-кт Социалистический, ул.Молодежная, пр кт Красноармейский, далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU