17 Июль 2020 2020-07-17T11:36:50+03:00

Общественные наблюдатели выявили 10 нарушений во время ЕГЭ в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Но в целом, они оценили проведение экзаменов положительно

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В Алтайском крае удалили 10 выпускников за использование телефонов и шпаргалок во время единого госэкзамена. По девяти предметам экзамены сдали почти 28 тысяч ребят.

Как сообщили в пресс-службе минобрнауки Алтайского края, несмотря на найденные нарушения, общественные наблюдатели оценили проведение ЕГЭ в крае положительно.

– Невзирая на ситуацию и дополнительную нагрузку, которую несут организаторы в связи с необходимостью соблюдения всех санитарно-противоэпидемиологических норм, ЕГЭ в этом году проходят на высоком уровне, в безопасной и комфортной обстановке, – отметил региональный координатор корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодёжи Роман Мартыненко.

По словам Романа, наблюдатели следят за ходом экзаменов в онлайн-режиме. Может, именно потому некоторые дети решаются достать запрещенные средства для подсказов.

- У кого-то просто личная боязнь неудачи. Но настоящая неудача – это когда во время ЕГЭ у тебя вдруг зазвонил телефон, - добавил он.

Напомним, в этом году те, кого удалили за нарушение, лишаются права пересдачи. Вновь попробовать свои силы в экзаменах они смогут лишь в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU