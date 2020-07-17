Общественные наблюдатели выявили 10 нарушений во время ЕГЭ в Алтайском крае
В Алтайском крае удалили 10 выпускников за использование телефонов и шпаргалок во время единого госэкзамена. По девяти предметам экзамены сдали почти 28 тысяч ребят.
Как сообщили в пресс-службе минобрнауки Алтайского края, несмотря на найденные нарушения, общественные наблюдатели оценили проведение ЕГЭ в крае положительно.
– Невзирая на ситуацию и дополнительную нагрузку, которую несут организаторы в связи с необходимостью соблюдения всех санитарно-противоэпидемиологических норм, ЕГЭ в этом году проходят на высоком уровне, в безопасной и комфортной обстановке, – отметил региональный координатор корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодёжи Роман Мартыненко.
По словам Романа, наблюдатели следят за ходом экзаменов в онлайн-режиме. Может, именно потому некоторые дети решаются достать запрещенные средства для подсказов.
- У кого-то просто личная боязнь неудачи. Но настоящая неудача – это когда во время ЕГЭ у тебя вдруг зазвонил телефон, - добавил он.
Напомним, в этом году те, кого удалили за нарушение, лишаются права пересдачи. Вновь попробовать свои силы в экзаменах они смогут лишь в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU