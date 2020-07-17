2020-07-17T10:37:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 17 июля 2020 года составило 147

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 17 июля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Еще на пять человек увеличилось число умершихЕще на пять человек увеличилось число умершихФото: Олег УКЛАДОВ
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Еще на пять человек увеличилось число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 17 июля 2020 года. Сейчас в регионе подтверждено 147 летальных исходов.

В оперативном штабе по коронавирусу рассказали, что за сутки скончались пять инфицированных пациентов: двое - от COVID-19, трое – из-за других заболеваний. За весь период из 147 смертей 61 наступила из-за инфекции, 83 – по иным причинам. Также эксперты еще расследуют три случая.

Напомним, на Алтае продолжает расти число больных, тяжелых пациентов тоже все больше. За минувшие сутки специалисты выявили еще 228 случаев заражения.

- Тяжелобольных на сегодня 96, на аппарате ИВЛ находятся 29. Всего выздоровело 4435 человек (4012 взрослых; 423 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 134 человека (взрослые – 125, дети – 9). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей осталась на прежнем уровне, - отметили в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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