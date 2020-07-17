2020-07-17T10:00:36+03:00
Происшествия

Бийчанин насмерть забил своего двухмесячного сына

Ребенок скончался от кровоизлияния
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Бийчанин насмерть забил своего двухмесячного сынаБийчанин насмерть забил своего двухмесячного сынаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

45-летнего жителя Бийска будут судить за убийство двухмесячного сына. Мужчина жестоко избил малыша, после чего тот скончался.

По данным следственного управления по Алтайскому краю, завершено расследование уголовного дела. Следователям удалось выяснить, что отец погибшего ребенка вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем. В один из январских вечеров этого года пьяный мужчина остался с сыном в доме наедине. Мальчик начал плакать и не успокаивался, за что отец с силой нанес ему множество ударов руками и ногами. Но и после этого он не успокоился: мужчина начал бить сына головой о различные предметы в квартире.

- Смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы, - пояснили в следкоме.

Следователи провели судебные экспертизы и опросили свидетелей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Павловском районе погибла 8-месячная девочка

Ребенок опрокинул на себя ведро с кипятком (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силовики изъяли контрафактный алкоголь на 97 млн рублей
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 17 июля 2020 года составило 147
Бийчанин насмерть забил своего двухмесячного сына
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 июля 2020 года составило 6983
Срочный кредитный портфель РСХБ на Алтае превысил 20 млрд рублей
На Алтае двух подростков и их знакомого будут судить за кражу со взломом
Маршруты двух трамваев поменяются в Барнауле
Проспект Красноармейский полностью перекроют для движения транспорта
В июне в Алтайском крае произошло 561 возгорание травы
Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей
Среди алтайских выпускников стало больше стобалльников
Стала известна дата празднования 290-летия Барнаула
На бывшем сереброплавильном заводе в Барнауле произошел страшный пожар
В Павловском районе погибла 8-месячная девочка
Мишустин назвал ситуацию с ростом заболеваемости в Алтайском крае аномальной
В центре Мой бизнес расскажут о правовых аспектах экспорта
Алексей Шефер рассказал о переходе из IT в кулинарный бизнес
Россельхозбанк на Алтае увеличит количество стипендиатов и размер стипендии в 2020-2021 учебном году
На Алтае у бывшего директора ветлаборатории арестовали имущество 9 млн рублей
В Алтайском крае из-за засухи погибли 90 тысяч гектаров посевов
Барнаулец ударил женщину в караоке из-за плохо спетой песни
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 16 июля 2020: 142
Сибирякам предлагают стать «Киноманами» вместе с Wink