Бийчанин насмерть забил своего двухмесячного сына

17 Июль 2020 2020-07-17T10:00:36+03:00

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45-летнего жителя Бийска будут судить за убийство двухмесячного сына. Мужчина жестоко избил малыша, после чего тот скончался.

По данным следственного управления по Алтайскому краю, завершено расследование уголовного дела. Следователям удалось выяснить, что отец погибшего ребенка вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем. В один из январских вечеров этого года пьяный мужчина остался с сыном в доме наедине. Мальчик начал плакать и не успокаивался, за что отец с силой нанес ему множество ударов руками и ногами. Но и после этого он не успокоился: мужчина начал бить сына головой о различные предметы в квартире.

- Смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы, - пояснили в следкоме.

Следователи провели судебные экспертизы и опросили свидетелей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU