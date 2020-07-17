Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 июля 2020 года составило 6983
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 июля 2020 года вот-вот достигнет 7 тысяч. За последние сутки в крае выявили еще 228 случаев заражения ковидом.
Как сообщили в региональном оперштабе, всего в регионе зарегистрировано уже 6983 инфицированных, из них 4435 уже выписаны по выздоровлению. На данный момент лечение продолжает 2401 человек, из них 1097 в госпиталях и 1304 на дому.
- Тяжелобольных на сегодня 96, на аппарате ИВЛ находятся 29. Всего выздоровело 4435 человек (4012 взрослых; 423 ребенка). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей осталась на прежнем уровне, - отметили в штабе.
Кроме того, подтвердились еще пять летальных исходов пациентов с коронавирусом. Два больных скончались именно из-за инфекции.
На 17 июля под медицинских наблюдением и на самоизоляции находятся 2637 человек. Число обследованных на наличие инфекции превысило 256 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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