2020-07-17T09:26:35+03:00
Общество

Срочный кредитный портфель РСХБ на Алтае превысил 20 млрд рублей

Прирост с начала года составил более 1,8 млрд рублей
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Срочный кредитный портфель РСХБ на Алтае превысил 20 млрд рублейСрочный кредитный портфель РСХБ на Алтае превысил 20 млрд рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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По итогам работы за шесть месяцев 2020 года в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» срочный кредитный портфель превысил 20,7 миллиардов. Прирост с начала года составил более 1,8 млрд рублей: по юридическим лицам – на 1,4 млрд, по физическим – порядка 400 млн рублей. Крупный бизнес дал увеличение на 22,9%, малый и средний на 20%, а микробизнес на 35,8%.

Срочный кредитный портфель физических лиц за 6 месяцев также вырос на 3,5% и составил 11,8 млрд рублей.

«Обновленная Государственная программа развития сельского хозяйства до 2025 ставит перед отраслью серьезные задачи: обеспечить продовольственную безопасность, повысить добавленную стоимость, обеспечить рост экспорта и инвестиций в основной капитал. Роль Россельхозбанка как главного финансового помощника аграриев в этом процессе существенно важна. Субсидирование процентной ставки остается одним из ключевых инструментов поддержки отрасли. Объем выдач по программе льготного кредитования растет, как и финансирование АПК в целом. Мы продолжим всесторонне содействовать росту отрасли, повышая эффективность вложений в агросектор», отметил заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Борис Бабаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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