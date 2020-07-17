На Алтае двух подростков и их знакомого будут судить за кражу со взломом

17 Июль 2020 2020-07-17T08:58:03+03:00

Это был не единственный эпизод их преступлений Фото: Олег УКЛАДОВ

Это был не единственный эпизод их преступлений

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Трое жителей Новоалтайска, двое из которых – подростки, обвиняются в нескольких кражах. Молодые люди проникали в дом и похищали там имущество.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, в январе этого года в Барнауле 19-летний парень и его 16-летний знакомый решили проникнуть через окно в дом к местному жителю. Задуманное они осуществили и похитили из дома имущество. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

Кроме того, следователи в ходе расследования выяснили, что через несколько дней старший из обвиняемых и его 17-летний друг аналогичным способом совершили две кражи. На этот раз ущерб достиг более 10 тысяч рублей.

- Обвиняемые вину в содеянном признали и полностью возместили ущерб потерпевшим. Уголовное дело направлено в суд. Также следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, - отметили в следкоме.

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ИСТОЧНИК KP.RU