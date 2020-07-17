2020-07-17T08:37:31+03:00
Общество

Маршруты двух трамваев поменяются в Барнауле

Новый график будет действовать только в выходные дни
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменения коснутся маршрутов №2 и №3Изменения коснутся маршрутов №2 и №3Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

С вечера 17 июля в Барнауле изменятся маршруты двух трамваев. Изменения связаны с ремонтными работами.

Как сообщают в пресс-центре городской мэрии, с 22 часов пятницы, 17 июля, и до 5 утра 20 июля будет закрыто движение трамваев по улице Попова на участке от Трактовой до Власихинской в оба направления.

- Это необходимо для проведения ремонтных работ трамвайных путей на автомобильном переезде в районе остановочного пункта «Учебный центр», - отмечают в администрации.

Таким образом, на предстоящие выходные движение трамваев маршрутов №2 и №3 будет организовано следующим образом.

маршрут № 2 - Депо №3 - ул.Малахова - ул.Власихинская -ул.Попова - пр.Космонавтов – Поток.

маршрут № 3 – ст.Докучаево - ул.Попова - ул.Власихинская –ул.Малахова - ул.А.Петрова - ул.Северо-Западная - пр.Ленина - пр.Кулагина – поселок Восточный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проспект Красноармейский полностью перекроют для движения транспорта

Это вынужденная мера – только так можно будет завершить ремонт покрытия, которое повредили во время работ на теплосетях АО «Барнаульская теплосетевая компания» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силовики изъяли контрафактный алкоголь на 97 млн рублей
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 17 июля 2020 года составило 147
Бийчанин насмерть забил своего двухмесячного сына
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 июля 2020 года составило 6983
Срочный кредитный портфель РСХБ на Алтае превысил 20 млрд рублей
На Алтае двух подростков и их знакомого будут судить за кражу со взломом
Маршруты двух трамваев поменяются в Барнауле
Проспект Красноармейский полностью перекроют для движения транспорта
В июне в Алтайском крае произошло 561 возгорание травы
Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей
Среди алтайских выпускников стало больше стобалльников
Стала известна дата празднования 290-летия Барнаула
На бывшем сереброплавильном заводе в Барнауле произошел страшный пожар
В Павловском районе погибла 8-месячная девочка
Мишустин назвал ситуацию с ростом заболеваемости в Алтайском крае аномальной
В центре Мой бизнес расскажут о правовых аспектах экспорта
Алексей Шефер рассказал о переходе из IT в кулинарный бизнес
Россельхозбанк на Алтае увеличит количество стипендиатов и размер стипендии в 2020-2021 учебном году
На Алтае у бывшего директора ветлаборатории арестовали имущество 9 млн рублей
В Алтайском крае из-за засухи погибли 90 тысяч гектаров посевов
Барнаулец ударил женщину в караоке из-за плохо спетой песни
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 16 июля 2020: 142
Сибирякам предлагают стать «Киноманами» вместе с Wink