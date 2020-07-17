Маршруты двух трамваев поменяются в Барнауле

17 Июль 2020 2020-07-17T08:37:31+03:00

Новый график будет действовать только в выходные дни

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С вечера 17 июля в Барнауле изменятся маршруты двух трамваев. Изменения связаны с ремонтными работами.

Как сообщают в пресс-центре городской мэрии, с 22 часов пятницы, 17 июля, и до 5 утра 20 июля будет закрыто движение трамваев по улице Попова на участке от Трактовой до Власихинской в оба направления.

- Это необходимо для проведения ремонтных работ трамвайных путей на автомобильном переезде в районе остановочного пункта «Учебный центр», - отмечают в администрации.

Таким образом, на предстоящие выходные движение трамваев маршрутов №2 и №3 будет организовано следующим образом.

маршрут № 2 - Депо №3 - ул.Малахова - ул.Власихинская -ул.Попова - пр.Космонавтов – Поток.

маршрут № 3 – ст.Докучаево - ул.Попова - ул.Власихинская –ул.Малахова - ул.А.Петрова - ул.Северо-Западная - пр.Ленина - пр.Кулагина – поселок Восточный.

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Это вынужденная мера – только так можно будет завершить ремонт покрытия, которое повредили во время работ на теплосетях АО «Барнаульская теплосетевая компания» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU