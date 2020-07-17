Проспект Красноармейский полностью перекроют для движения транспорта

17 Июль 2020 2020-07-17T07:33:26+03:00

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В ночь на субботу, 18 июля, в Барнауле планируют перекрыть проспект Красноармейский.

Это вынужденная мера – только так можно будет завершить ремонт покрытия, которое повредили во время работ на теплосетях АО «Барнаульская теплосетевая компания».

В администрации города прошло оперативное совещание, на котором обсуждалась проблема несвоевременного завершения ремонтных работ БТСК на проспекте Красноармейском. В частности комиссию не устроил тот факт, что компания не смогла в оговоренный срок восстановить часть поврежденного асфальта и сейчас это доставляет горожанам значительные неудобства.

- Жители города испытывают неудобства, восстановление дорожного покрытия необходимо завершить в кратчайшие сроки. Подлежат контролю и другие объекты компании, все работы должны быть завершены в срок, - отметил глава города Вячеслав Франк.

На совещании присутствовали представители БТСК. Им было указано незамедлительно исправить все недочеты, а для контроля за выполнением работ на объектах теплоэнергетики из отпуска был отозван заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров.

Таким образом, для того чтобы восстановит проезжую часть с 22.00 17 июля до 6.00 18 июля будет перекрыт проспект Красноармейский на участке от Строителей до улицы Молодежной.

ИСТОЧНИК KP.RU