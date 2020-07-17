В июне в Алтайском крае произошло 561 возгорание травы

17 Июль 2020 2020-07-17T06:56:14+03:00

Только за последние три дня в регионе ликвидировано 59 природных пожаров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Из-за жаркой погоды в Алтайском крае увеличилось число возгораний растительности, которая под палящим солнцем высыхает.

По данным Главного управления МЧС России по региону, только в июне пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз. При этом общая площадь пожара составила около 54 гектаров. Из-за того, что сохраняется жаркая погода, с 10 июля в крае был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

- Только за последние три дня в регионе ликвидировано 59 природных пожаров, в одном случае была угроза перехода огня на территорию садоводства. Только благодаря оперативным действиям пожарных подразделений этого удалось не допустить, - говорит Константин Илясов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Помимо этого неприятности доставляет и бесконтрольное сжигание травы и мусора. В сложившихся погодных условиях огонь распространяется моментально.

ИСТОЧНИК KP.RU