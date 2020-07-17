Среди алтайских выпускников стало больше стобалльников

17 Июль 2020 2020-07-17T05:17:17+03:00

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В Алтайском крае продолжают подводить предварительные итоги экзаменационной кампании. Так, в этом году стало больше выпускников, которые написали ЕГЭ на 100 баллов.

По информации министерства образования и науки Алтайского края, 3 июля прошли первые экзамены – география, литература, информатика и ИКТ. Информатику сдавали более тысячи человек, семь из которых стали стобалльниками, литературу – около 800 (19 стобалльников), географию – около 200 (трое стобалльников). Это больше, чем в прошлом году.

Также в министерстве напомнили еще раз об опасности использования телефонов и шпаргалок на экзамене. Если выпускника поймают, то удалят из аудитории без права пересдачи в этом году.

- Апелляции на результаты экзаменов принимаются 17 и 20 июля. Для этого нужно заполнить бланк апелляции в своей образовательной организации. Конфликтная комиссия будет рассматривать апелляции с 22 по 24 июля с 10.00 согласно установленному графику, - отметили в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU