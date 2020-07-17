Стала известна дата празднования 290-летия Барнаула

17 Июль 2020 2020-07-17T04:55:33+03:00

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Власти Барнаула определили дату празднования Дня рождения Барнаула. В этом году краевой столице исполняется 290 лет.

Как сообщили в пресс-центре администрации, 16 июля состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию Дня города под руководством главы города Вячеслав Франка. Он отметил, что из-за эпидобстановки нужно «тщательно проработать организацию всех мероприятий.

По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, ряд тематических мероприятий будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Девизом праздника станет «Своим трудом ковали мы Победу». Наш город в годы войны являлся не только базой формирования боевых резервов для армии, но и промышленной базой для размещения эвакуированных предприятий и выпуска необходимой для фронта продукции, - подчеркнул Паршков.

Основной площадкой, как и в прошлые годы, станет площадь Сахарова. Также праздники пройдут на площади Советов, набережной реки Обь, пешеходной зоне улицы Мало-Тобольская, в парке культуры и отдыха «Центральный», Нагорном парке и правом берегу реки Обь.

ИСТОЧНИК KP.RU