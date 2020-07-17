На бывшем сереброплавильном заводе в Барнауле произошел страшный пожар

17 Июль 2020 2020-07-17T04:43:22+03:00

Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Вчера, 16 июля, в здании бывшего сереброплавильного завода в Барнауле произошел пожар. Спасателям понадобился час, чтобы утихомирить пламя. Горевшее здание не эксплуатировалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в одноэтажном здании на территории завода загорелась деревянная кровля.

- Сообщений о пострадавших не поступало, распространение огня остановлено. Работа сил и средств на месте происшествия продолжается. Предварительно, в ликвидации пожара задействовано порядка 41 человек личного состава, 12 единиц техники, - отметили в управлении.

Площадь пожара составила около 180 квадратных метров. Чтобы потушить такое большое возгорание, пожарным пришлось задействовать три пожарных гидранта и три звена газодымозащитной службы. По предварительной информации причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU