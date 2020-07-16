В Павловском районе погибла 8-месячная девочка

16 Июль 2020 2020-07-16T14:42:42+03:00

Ребенок опрокинул на себя ведро с кипятком

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Трагедия произошла 12 июля в одном из сел Павловского района. Девочка опрокинула на себя ведро с кипятком, все произошло в доме. Ожоги были абсолютно на всех частях тела, ее доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти – через несколько дней ребенок скончался.

Сейчас по факту проводится разбирательство, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Следственное управление СК России по Алтайскому краю в очередной раз напоминает родителям о необходимости внимательного отношения к своим малолетним детям, ведь пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагическим последствиям, - пишет региональное ведомство.

Напомним, в этом году специалисты также отмечают увеличение количества несчастных случаев на воде – погибли 20 человек с начала купального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU