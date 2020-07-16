Мишустин назвал ситуацию с ростом заболеваемости в Алтайском крае аномальной
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае, а также в Санкт-Петербурге и Туве – аномальной.
В нашем регионе за короткое время произошел стремительный рост заболеваемости с 70 до 230 новых зараженных в сутки.
Как пишет «Толк» со ссылкой на BFM.ru, в Туве также наблюдается серьезная вспышка – инфекция обнаружена почти у каждого 50-го жителя. А в Санкт-Петербурге наблюдается зеркальная аномалия – с небольшим числом зараженных фиксируется рекордная летальность – почти 6%.
Рост числа заболевших в Алтайском крае связывают с повсеместным игнорированием санитарных норм. Сейчас в России прирост заболевших с начала месяца остается практически неизменным – 5,5-6 тысяч диагнозов в день и около 1000 летальных исходов в неделю. При этом коэффициент распространения за последние две недели в регионе ни разу не отступал от единицы более чем на 0,05 и дважды заходил в "красную зону".
ИСТОЧНИК KP.RU
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