Мишустин назвал ситуацию с ростом заболеваемости в Алтайском крае аномальной

16 Июль 2020 2020-07-16T13:14:45+03:00

Увеличение произошло более, чем в три раза

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Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае, а также в Санкт-Петербурге и Туве – аномальной.

В нашем регионе за короткое время произошел стремительный рост заболеваемости с 70 до 230 новых зараженных в сутки.

Как пишет «Толк» со ссылкой на BFM.ru, в Туве также наблюдается серьезная вспышка – инфекция обнаружена почти у каждого 50-го жителя. А в Санкт-Петербурге наблюдается зеркальная аномалия – с небольшим числом зараженных фиксируется рекордная летальность – почти 6%.

Рост числа заболевших в Алтайском крае связывают с повсеместным игнорированием санитарных норм. Сейчас в России прирост заболевших с начала месяца остается практически неизменным – 5,5-6 тысяч диагнозов в день и около 1000 летальных исходов в неделю. При этом коэффициент распространения за последние две недели в регионе ни разу не отступал от единицы более чем на 0,05 и дважды заходил в "красную зону".

ИСТОЧНИК KP.RU