В центре Мой бизнес расскажут о правовых аспектах экспорта

16 Июль 2020 2020-07-16T12:57:18+03:00

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Событие пройдет 27 июля с 9:00 до 18:00 в Барнауле на Мало-Тобольской, 19. Организатором выступит Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр)

В этом семинаре:

- Базовые международные правовые акты и нормы частного права, регули-рующие внешнеторговую деятельность;

- Обучающий видеоролик о терминах Инкотермс®;

- Структура внешнеторгового контракта;

- Разбор охраняемых объектов интеллектуальной собственности на конкретном примере;

- Критерии выбора квалифицированного юриста-консультанта.

Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, полностью бесплатно. Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении «Мой бизнес 22»

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU