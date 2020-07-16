В центре Мой бизнес расскажут о правовых аспектах экспорта
Событие пройдет 27 июля с 9:00 до 18:00 в Барнауле на Мало-Тобольской, 19. Организатором выступит Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр)
В этом семинаре:
- Базовые международные правовые акты и нормы частного права, регули-рующие внешнеторговую деятельность;
- Обучающий видеоролик о терминах Инкотермс®;
- Структура внешнеторгового контракта;
- Разбор охраняемых объектов интеллектуальной собственности на конкретном примере;
- Критерии выбора квалифицированного юриста-консультанта.
Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, полностью бесплатно. Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении «Мой бизнес 22»
Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU