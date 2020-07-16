Алексей Шефер рассказал о переходе из IT в кулинарный бизнес

16 Июль 2020 2020-07-16T12:23:34+03:00

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Алексей Шефер.

Раньше у Алексея Шефера было два бизнеса – в сфере безопасности и IT, но пришло время выбирать что-то одно, и он выбрал... кулинарию. Об этом пишет "Толк".

"Мне нравилось готовить с самого детства. Сначала я учился готовить чисто для себя вкусно. Получалось. Потом приготовил для друзей, день рождения организовал, и потом все это дело завертелось-закрутилось. И так получилось, что три года назад я попал на профессиональный кулинарный мастер-класс, и меня, как говорится, затянуло", – рассказывает Алексей Шефер, шеф-повар, автор проекта "Шеф-Еда".

Проект существует два года. На запуске конкретных сложностей не было, отмечает его автор. По его словам, сначала было одно мероприятие в месяц, потом два, первые были небольшие – 10, 12, 15 человек. И буквально через три месяца после старта уже было мероприятие на 100 человек.

У "Шеф-Еды" несколько направлений. Первое – это кейтеринг, выездное обслуживание мероприятий: дни рождения, банкеты, фуршеты, корпоративы, свадьбы. Второе направление – кулинарная школа, мастер-классы.

"Коронавирус? Ну, первые две недели я сидел дома. А потом понял, что дома сидеть я просто не могу, и так как у нас сфера связана именно с выездным, работать-то можно. Поэтому на дни рождения какие-то домашние у нас заказывали еду, приезжали, забирали. Конечно, объемы были не такие, как до коронавируса, но все нормально. Потерь, в общем-то, и не было. Мы реструктуризировали некоторые моменты, переделали, и это даже в некотором смысле сработало положительно – теперь работать стали эффективнее", – рассказывает Шефер.

По его словам, поначалу он думал, если будет собственный бизнес, то будет "когда захочу, тогда и приду, не захочу – не приду", но это оказалось далеко не так.

"Приходится работать, наоборот, еще больше, больше времени посвящать бизнесу. Это как ребенок – ты его растишь, постоянно развиваешь, но оно того стоит. Мой секрет успеха в том, что я люблю свое дело. Делаю все с душой", – заключает он.

ИСТОЧНИК KP.RU