Россельхозбанк на Алтае увеличит количество стипендиатов и размер стипендии в 2020-2021 учебном году

16 Июль 2020 2020-07-16T11:51:42+03:00

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В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год.

Опыт реализации Банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39% и составит 396 студентов, будет повышен размер ежемесячной стипендии Банка на 25% и составит 12 500 рублей в месяц.

Стипендиальная программа Банка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев отметил, что в сельском хозяйстве востребованы разные специалисты. «Россельхозбанк это чувствует и избрал правильный подход: растить достойную смену, стимулируя студентов к активной учебе и применению своих знаний в дальнейшей жизни, в том числе и предлагая работать по специальности в банковском секторе. Виктория Зимина, стипендиат Россельхозбанка 2019 – 2020 учебных годов и выпускница магистратуры Алтайского государственного аграрного университета этого года, обучавшаяся по специальности «Экономика», уже работает в нашем министерстве и продолжает заниматься научной деятельностью».

«Для нас важно сотрудничество с таким партнером, как Россельхозбанк, тем более, что оно развивается в разных направлениях, в том числе, через совместное развитие «Банковской школы» в нашем вузе, кампусного проекта, студенческой практики в финотрядах. Претендентов на стипендии Россельхозбанка мы коллегиально выбираем из лучших студентов нашего вуза, ведущих активную научную работу, выпускников Банковской школы, так что Россельхозбанку краснеть за них не придется. Стипендия такого размера – сильнейшая мотивация для отличной учебы и научной деятельности. Мы благодарны банку, его руководству, за то, что эта программа получила свое дальнейшее развитие, и хотим предложить изыскать возможность поощрения преподавателей, которые растят кадры для отрасли», – прокомментировал ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков.

«В человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь. Стипендиальная программа помогает профессиональной реализации студентов. Мы рассчитываем услышать об их успехах и ожидаем увидеть наших стипендиатов в числе ведущих отраслевых специалистов, аналитиков и бизнесменов, приглашаем их на работу в наш Банк. Нам важно, чтобы талантливая и трудолюбивая молодежь, которая видит себя в агросекторе, не сворачивала с выбранного пути. В Алтайском крае в прошлом году пять студентов АГАУ с разных факультетов стали стипендиатами Россельхозбанка. В этом году их будет семеро», - подытожил директор Алтайского регионального филиала АО Россельхозбанк Николай Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU