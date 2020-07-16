2020-07-16T10:39:34+03:00
Общество

На Алтае у бывшего директора ветлаборатории арестовали имущество 9 млн рублей

Мужчину обвиняют в присвоении и взяточничестве
Иван ОЛЕКСЮК
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Дело направили в суд.Дело направили в суд.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае бывшего директора ветлаборатории будут судить за присвоение и взяточничество. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки).

Как пишет региональный Следком, в 2013 году бывший директор фиктивно принял на работу двух человек. Им начислялась зарплата, которую директор тратил по своему усмотрению. Это все продолжалось пять лет, ущерб от его действий составил 1,7 млн рублей.

- Кроме того, удалось доказать причастность чиновника к получению взятки в особо крупном размере. С мая 2016 по июль 2019 года на подконтрольный ему банковский счет перечислялись денежные средства от одного из обществ с ограниченной ответственностью, замаскированные под ничтожные гражданско-правовые сделки якобы оказания ООО услуг по заполнению заявлений для предприятия. За три года сумма полученных обвиняемым денежных средств составила более 2,2 млн рублей, - сообщает ведомство.

Сейчас дело направлено в суд, на имущество бывшего директора наложен арест на общую сумму более 9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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