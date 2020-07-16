В Алтайском крае из-за засухи погибли 90 тысяч гектаров посевов

16 Июль 2020 2020-07-16T09:27:38+03:00

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На территории 90 тысяч гектаров в 23 районах региона погибли посевы. Из-за засухи в крае с 10 июля даже ввели режим ЧС, который позволит впоследствии компенсировать сельхозпроизводителям часть убытков.

- Мы наблюдаем атмосферную и почвенную засуху, суховей. До 23 июля мы принимаем от районов документы, после чего передадим пакеты в федеральный центр для определения ущерба, - сообщил региональный министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

По его словам, засушливые годы были и раньше, например, в 1997, 2008, 2012, но тогда ситуация все равно не была настолько критичной.

Режим ЧС позволяет аграриям пролонгировать кредиты, договоры с другими контрагентами. Возможны переговоры с федеральным центром по корректировке соглашений между регионом и Министерством сельского хозяйства России. Также будет подготовлено обращение в правительство о возможности выделения аграриям дополнительной поддержки из резервного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU