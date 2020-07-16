2020-07-16T06:50:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 16 июля 2020: 142

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 16 июля
Иван ОЛЕКСЮК
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Сводка по коронавирусу на 16 июля.Сводка по коронавирусу на 16 июля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За последние сутки скончались еще шесть человек, у которых был подтвержден коронавирус. Два из них точно связаны с «ковидом», в четырех случаях смерть наступила в результате иных причин.

Обще число умерших составило 142 человека. Причем 59 случаев прямо связаны с COVID-19, 80 случаев – иные причины смерти, 3 - находятся на экспертизе. Об этом сообщает оперштаб.

Большинство заболевших приходится на Барнаул – больше трех тысяч случаев. Общее число инфицированных врегионе составило 6755 человек. За последние сутки выявлено 215 инфицированных. Причем в краевой столице зафиксирована вспышка коронавируса – выявлено 153 человека.

В тяжелом состоянии находятся 100 человек, на аппарате ИВЛ-25. Всего выздоровело 4301 человек, 166 из них – за минувшие сутки. Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей за сутки увеличилась и составляет на сегодня 80 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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