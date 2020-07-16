2020-07-16T06:28:19+03:00
Общество

Сибирякам предлагают стать «Киноманами» вместе с Wink

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«Ростелеком» предлагает подключить абонемент «Киноман» в видеосервисе Wink и получать фиксированную скидку 25% на покупку и аренду фильмов и сериалов, включая премьеры.

Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с богатой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

«"Киноман" — это подписка, дающая специальные условия приобретения фильмов и сериалов, доступных для покупки и аренды в видеосервисе Wink. С "киноманской" скидкой можно смотреть как топ-новинки, так и мировые хиты: например, "Джокера" с Хоакином Фениксом, мультфильм "Вперед" или экранизацию самого легкого и остроумного романа Джейн Остин "Эмма"», — уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Только до 30 сентября 2020 года абонемент «Киноман» можно приобрести в рамках акции по специальной цене — 99 рублей в месяц (она останется неизменной и после завершения акции). С октября стоимость абонемента составит 249 рублей в месяц.

«За время действия ограничений люди начали чаще пользоваться онлайн-видеосервисами — покупать и смотреть фильмы и сериалы стали в разы больше. Мы зафиксировали также рост семейного просмотра. Все это подтолкнуло нас к созданию нового предложения, позволяющего покупать видеоконтент много и выгодно — абонемента со скидкой на фильмы. Ранее онлайн-кинотеатры делали скидки в основном на старые фильмы и сериалы. Абонемент “Киноман” от Wink распространяется на новинки и окупается буквально с первых просмотров», — подчеркнула вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

При оформлении подписки контент становится доступен на пяти экранах — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Подробнее об абонементе и условиях его подключения — на сайте wink.rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.

ИСТОЧНИК KP.RU

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