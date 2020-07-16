2020-07-16T05:25:15+03:00
Общество

В Барнауле отремонтируют улицу Сиреневую

Работы ведутся в рамках нацпроекта
Иван ОЛЕКСЮК
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Ремонт СиреневойРемонт СиреневойФото: материалы пресс-служб
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В Барнауле отремонтируют Сереневую улицу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об участке от Взлётной до Балтийской.

На это потратят 32,8 млн рублей. Деньги пойдут на строительство тротуаров, парковок и примыканий, ливневой канализации, линии наружного освещения, озеленение улицы. Сейчас ведутся работы по асфальтированию. Следующий этап – установка бортовых камней.

- Перед нами стоит задача – обеспечить жилые районы качественными дорогами. За 2017-2019 годы Барнаулу выделено порядка 3 млрд. рублей на ремонт, реконструкцию и строительство дорог в рамках нацпроекта. В 2020 году на эти цели направлено более 1 млрд. рублей, мы их направим на 42 объекта, - рассказал мэр города Вячеслав Франк.

По его словам, девять объектов уже завершили, остальные пока в работе. Уже намечены планы на следующий год.

- Надеемся, что в следующем году объем финансирования в размере в 1 млрд. рублей за городом сохранится. Хочу отметить, что мы строим не только центральные магистрали, но и приступаем к ремонту дорог в пригороде, - говорит Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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