Почти 6,4 тысячи алтайских школьников сдадут ЕГЭ по химии и обществознанию

16 Июль 2020 2020-07-16T04:56:10+03:00

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До этого в Алтайском крае географию, литературу, информатику и ИКТ, русский язык, профильную математику, физику и историю сдали уже порядка 21,5 тысяч человек. Результаты ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ будут официально объявлены на региональном уровне уже 17 июля.

13 июля выпускники сдавали физику и историю. В Алтайской крае было выявлено три нарушения: в Барнауле на ЕГЭ по истории изъят телефон, в Шипуновском районе на экзамене по истории и в Алейском районе на экзамене по физике обнаружены шпаргалки. Итого за время уже прошедших экзаменов зафиксировано десять нарушений: 6 телефонов и 4 шпаргалки.

Что касается пунктов приёма экзаменов, в каждом из них неукоснительно выполняются все санитарные требования. Обработка рук, поверхностей и специальных ковриков антисептиком, термометрия, соблюдение безопасной дистанции, обязательные маски и перчатки для сотрудников и общественных наблюдателей – все направлено на то, чтобы сдача ЕГЭ была максимально безопасной и комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU