15 Июль 2020 2020-07-15T16:14:07+03:00

Регулируемый перекресток появится на пересечении улиц Малахова и Взлетной в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ранее об этом просили жители

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В краевой столице оборудуют регулируемый перекресток на пересечении улиц Малахова и Взлетной. Такое решение принял глава города Вячеслав Франк во время рабочего выездного совещания по ремонту улично-дорожной сети Барнаула, сообщает мэрия.

В настоящее время чтобы попасть со Взлетной на Павловский тракт, необходимо воспользоваться переездом через трамвайные пути, что неудобно и опасно для участников движения.

В администрацию города поступали жалобы от жителей и просьбы организовать на участке регулируемый перекресток, также такая инициатива исходила от ГИБДД в связи с высокой аварийностью. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города подготовит необходимую документацию, проведет аукцион по определению подрядчика.

Работы по устройству регулируемого перекрестка планируется выполнить до октября. Их сметная стоимость – 3,7 млн рублей, средства направят из городского бюджета.

В мэрии отмечают, что сохранят пешеходную зону, доработают переходы, установят 15 пешеходных и 4 транспортных светофора.

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ИСТОЧНИК KP.RU