Регулируемый перекресток появится на пересечении улиц Малахова и Взлетной в Барнауле
В краевой столице оборудуют регулируемый перекресток на пересечении улиц Малахова и Взлетной. Такое решение принял глава города Вячеслав Франк во время рабочего выездного совещания по ремонту улично-дорожной сети Барнаула, сообщает мэрия.
В настоящее время чтобы попасть со Взлетной на Павловский тракт, необходимо воспользоваться переездом через трамвайные пути, что неудобно и опасно для участников движения.
В администрацию города поступали жалобы от жителей и просьбы организовать на участке регулируемый перекресток, также такая инициатива исходила от ГИБДД в связи с высокой аварийностью. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города подготовит необходимую документацию, проведет аукцион по определению подрядчика.
Работы по устройству регулируемого перекрестка планируется выполнить до октября. Их сметная стоимость – 3,7 млн рублей, средства направят из городского бюджета.
В мэрии отмечают, что сохранят пешеходную зону, доработают переходы, установят 15 пешеходных и 4 транспортных светофора.
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ИСТОЧНИК KP.RU