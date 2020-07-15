На Алтае опрокинулся автомобиль, водителя госпитализировали
В Республике Алтай вечером 14 июля опрокинулся автомобиль. В аварии пострадал 21-летний водитель, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло около 21:10 часов в селе Майма на полевой дороге, в одном километре от улицы Березовая, 100. Местный житель за рулем УАЗ-3962 при движении задним ходом не справился с управлением. Машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение.
– В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Водитель автомобиля был трезв, – отмечают в ведомстве.
Напомним, ночью 15 июля на третьем километре дороги Р-256 «Подъезд к городу Барнаулу» автомобиль Honda Accord сбил 63-летнего мужчину. Пешеход скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU