На подъезде к Барнаулу насмерть сбили пешехода
Ночью 15 июля 2020 на третьем километре дороги Р-256 «Подъезд к городу Барнаулу» автомобиль Honda Accord сбил 63-летнего мужчину, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что автомобилист двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и допустил наезд на пешехода. В результате этого ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.
–Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения,– отмечают в ведомстве.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.
Напомним, ранее мы сообщали, что вечером 13 июля в Чемальском районе произошло ДТП. Погибла 21-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля
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ИСТОЧНИК KP.RU