2020-07-15T09:52:45+03:00
Общество

Для 22,5 тысяч потребителей Барнаульской ТЭЦ-3 гидравлические испытания начнутся позже

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Жители 153 зданий в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула, которые являются потребителями ТЭЦ-3, продолжают получать горячую воду до 20 июля. Из-за ремонта теплосети, гидравлические испытания трубопроводов на этом участке вынужденно переносятся на более поздний срок.

Напомним, опрессовка по контуру станции началась в понедельник, 13 июля. Она продлится, включая этап ремонтов, до 3 августа.

Перенос сроков отключения горячей воды для гидравлических испытаний коснулся жителей домов, расположенных на улицах Малахова, А. Петрова, Гущина, Г. Исакова, Северо-Западной и других.

Это стало необходимо для завершения работ по замене участка трубопровода на пересечении улиц Северо-Западная и Юрина в рамках ремонтной кампании СГК. Более поздний старт испытаний на этих участках не должен отразиться на качестве и времени окончания работ: все ремонты, влияющие на подачу горячей воды, планируется завершить к 3 августа.

Адреса, где горячая вода будет отключена позднее, отмечены на интерактивной карте СГК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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