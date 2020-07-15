Аномальная жара накроет Алтайский край
В Алтайском крае с 16 по 20 июля ожидается аномально жаркая погода. Максимальные температуры воздуха составят +30 градусов и выше, сообщает алтайский ЦГМС.
Сегодня,15 июля, днем в регионе будет +23... +31 градус, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
В последующие двое суток ветер усилится до 7-12 метров в секунду, порывы будут достигать 18 метров в секунду. Ночные температуры составят +10... +17 градусов, днем воздух прогреется до +30... +35 градусов, отмечает пресс-служба правительства региона.
В краевой столице сегодня, 15 июля, +26... +28 градусов, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В последующие двое суток ночью +12... +16 градусов, днем до 33 градусов тепла, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Кроме того, в регионе до 17 июля местами сохранится высокая (4 класс горимости), а по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
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ИСТОЧНИК KP.RU