Аномальная жара накроет Алтайский край

15 Июль 2020 2020-07-15T09:23:31+03:00

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В Алтайском крае с 16 по 20 июля ожидается аномально жаркая погода. Максимальные температуры воздуха составят +30 градусов и выше, сообщает алтайский ЦГМС.

Сегодня,15 июля, днем в регионе будет +23... +31 градус, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В последующие двое суток ветер усилится до 7-12 метров в секунду, порывы будут достигать 18 метров в секунду. Ночные температуры составят +10... +17 градусов, днем воздух прогреется до +30... +35 градусов, отмечает пресс-служба правительства региона.

В краевой столице сегодня, 15 июля, +26... +28 градусов, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В последующие двое суток ночью +12... +16 градусов, днем до 33 градусов тепла, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Кроме того, в регионе до 17 июля местами сохранится высокая (4 класс горимости), а по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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ИСТОЧНИК KP.RU