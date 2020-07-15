2020-07-15T08:11:35+03:00
Общество

Смертность превысила рождаемость в Алтайском крае

За пять месяцев этого года в регионе на свет появились 8023 ребенка
САНТАЛОВ Константин
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Новорожденный.Новорожденный.Фото: pixabay.com
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В Алтайском крае за пять месяцев 2020 года, с января по май, родились 8023 ребенка. За этот же период умерли 13 126 человек. Таким образом, естественная убыль населения в регионе составила 5103 человека, сообщает Росстат края.

По данным ведомства, это на 328 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года За январь – май прошлого года естественная убыль населения в регионе составила 5431 человек.

В пресс-службе регионального правительства напоминают, что государством предусмотрены дополнительные мероприятия, направленные на повышение рождаемости, в том числе по улучшению жилищных условий семей с детьми.

Ранее мы сообщали, что за 2020 год в четырех семьях Алтайского края на свет появились тройняшки. В региональном министерстве соцзащиты отмечают интересных факт – в мае две матери с одинаковыми фамилиями и одинаковыми именами родили по три мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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