Среди барнаульцев могут выбрать нового ведущего «Дома-2»

15 Июль 2020 2020-07-15T07:42:15+03:00

Анкету на участие в кастинге можно заполнить на сайте. Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Изменить размер текста: A A

Барнаульцы могут поучаствовать в кастинге на должность ведущего реалити-шоу «Дом-2». Попробовать свои силы может каждый желающий.

Проект ищет талантливого, яркого, харизматичного человека, который привнесет в шоу свежий взгляд на отношения. Опыт работы на телевидении не важен. Без опыта работы перед камерой в шоу пришли Ксения Бородина и Ольга Бузова, которые уже много лет остаются ведущими проекта. Благодаря «Дому-2» они стали известны на всю страну и собрали толпы фанатов.

Победителю кастинга обещают сумасшедшую всероссийскую популярность, творческую работу мечты, огромный мир путешествий и миллионы поклонников по всему миру.

Анкету на участие в кастинге можно заполнить на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU