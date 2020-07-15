2020-07-15T07:42:15+03:00
Общество

Среди барнаульцев могут выбрать нового ведущего «Дома-2»

Объявлен кастинг
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Анкету на участие в кастинге можно заполнить на сайте.Анкету на участие в кастинге можно заполнить на сайте.Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул
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Барнаульцы могут поучаствовать в кастинге на должность ведущего реалити-шоу «Дом-2». Попробовать свои силы может каждый желающий.

Проект ищет талантливого, яркого, харизматичного человека, который привнесет в шоу свежий взгляд на отношения. Опыт работы на телевидении не важен. Без опыта работы перед камерой в шоу пришли Ксения Бородина и Ольга Бузова, которые уже много лет остаются ведущими проекта. Благодаря «Дому-2» они стали известны на всю страну и собрали толпы фанатов.

Победителю кастинга обещают сумасшедшую всероссийскую популярность, творческую работу мечты, огромный мир путешествий и миллионы поклонников по всему миру.

Анкету на участие в кастинге можно заполнить на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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