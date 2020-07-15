Россельхозбанк поддержал законопроект о дистанционной работе

15 Июль 2020 2020-07-15T06:36:16+03:00

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Новые законодательные нормы по регулированию дистанционной и временной удаленной работы помогут улучшить взаимоотношения работодателей и работников, актуализируют их права и обязанности и в целом отвечают современным реалиям рынка труда и возможностям информтехнологий, считает директор Правового департамента АО «Россельхозбанк» Константин Ухов:

«Эпидемия COVID-19 вынудила перевести десятки тысяч сотрудников на дистанционный режим работы. Стало очевидно, что в России уже сейчас существуют технические возможности для массовой занятости во «внеофисном» формате. Однако эти трудовые реалии должны найти свое отражение в законодательстве. Новые права и обязанности должны быть четко прописаны, чтобы исключить двойные трактовки и возможное недопонимание между работниками и работодателями. Поэтому Россельхозбанк поддерживает законопроект, внесенный в Госдуму. Мы уверены, что он будет способствовать развитию трудовых взаимоотношений в условиях меняющегося мира, сделает трудовое право более гибким и соответствующим современному уровню развития технологий», – отмечает Константин Ухов.

По его словам, в Россельхозбанке уже разработано дополнительное соглашение к трудовому договору, близкое к предлагаемым изменениям в ТК РФ и регулирующее трудовые взаимоотношения при переводе работника на удаленный режим работы. Это позволило избежать спорных ситуаций в сложный период, защитив интересы, и сотрудников, и Банка.

Как сообщил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко: «В апреле-мае четвертая часть сотрудников филиала смогли работать удаленно, из дома. Все службы филиала и головного офиса Банка сработали четко, с пониманием целей и задач. Кроме этого, наши офисы в городах и районах Алтайского края и Республики Алтай изменили режим работы и количество часов для непосредственного общения с клиентами. В этот период стали активно развиваться все удаленные сервисы и возможности для дистанционного общения, потому что шла посевная и мы, как основной банк, финансирующий АПК, продолжали работать. Хочу поблагодарить коллектив филиала за слаженную и профессиональную работу. Но это была форс-мажорная ситуация и многие решения принимались «с колес». Внесение изменений в законодательство позволит нам подготовиться к возможным возникновениям подобных ситуаций в будущем, действовать более четко и осознанно».

По данным Правительства РФ на конец июня, в дистанционном режиме работало более 2 миллионов россиян – в 30 раз больше, чем в начале апреля. Однако действующая редакция ТК РФ не предоставляет возможности временной дистанционной занятости. Сейчас можно заключить традиционный трудовой договор (статья 57 ТК РФ) либо договор о дистанционной работе – в этом случае не предусматривается рабочее место в офисе (глава 49.1 ТК РФ).

В июне законопроект о регулировании удаленной и дистанционной работы был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Предлагаемые изменения призваны, в частности, регламентировать рабочий день вне офиса и повысить дисциплину трудового процесса, разграничив время, отводимое на выполнение обязанностей, и личное время сотрудников. Вводится возможность комбинированной дистанционной работы, то есть попеременно в офисе и дистанционно. Кроме того, поправки в ТК позволят максимально перейти на электронный документооборот. Таким образом, трудовое законодательство будет усовершенствовано, чтобы лучше отвечать современным потребностям работников и работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU