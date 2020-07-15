2020-07-15T05:51:40+03:00
Общество

Алтай-Кокс готовится отметить День металлурга в онлайн формате

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Фото предоставлено компаниейФото предоставлено компанией
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В 2020 году из-за рисков распространения коронавирусной инфекции День металлурга в Заринске отметят в онлайн формате. Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подготовил насыщенную программу дистанционных мероприятий.

«День металлурга – наш главный праздник. Мы всегда стараемся сделать его ярким и запоми¬нающимся. В этом году мы отмечаем его в особом формате – наши активности и поздравления перешли в онлайн. Лучших сотрудников мы обязательно отметим наградами. Но торжественная церемония состоится позже, когда эпидемиологическая ситуация придет в норму», - прокомментировал Павел Лизогуб, генеральный директор Алтай-Кокса.

Специально ко Дню металлурга на сайте nlmk2020.ru запущен проект виртуальный город НЛМК. Это яркая интерактивная карта, где каждый сможет найти развлечение на свой вкус: поучаствовать в викторине, виртуально посетить другие площадки НЛМК или посмотреть праздничный концерт.

17 июля по заводскому радио предприятия проведут развлекательную программу с поздравлениями, викторинами и розыгрышем призов среди сотрудников. В креативной фотозоне у заводоуправления все желающие смогут сфотографироваться с символикой праздника.

19 июля на сайте nlmk2020.ru покажут эксклюзивные видеопроекты, снятые специально ко Дню металлурга: ролики с участием выдающихся династий металлургов и экскурсии по площадкам Группы НЛМК. На онлайн-площадке «Главная сцена» виртуального города НЛМК выступит Полина Гагарина (трансляция будет идти также на корпоративном портале). Шоу начнется в 16 часов по московскому времени.

К празднику сотрудникам предприятия традиционно выплатят денежную премию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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