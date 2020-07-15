В Алтайском крае ограничат движение из-за военных
В среду, 15 июля, в Алтайском крае из-за планового движения военных колонн временно ограничат движение на трассе, сообщает ГИБДД региона.
Для всех видов транспорта движение ограничат с 8:25 до 12:00 на дороге "н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки – н.п. Новокраюшкино".
В ГИБДД просят автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Напомним в Барнауле с 12 июля перекрыли участок шоссе Ленточный бор. Как уже ранее сообщали в городской администрации, там проводят реконструкцию.
До конца года ограничено движение транспорта на участке от Южного тракта до моста через реку Барнаулка.
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ИСТОЧНИК KP.RU