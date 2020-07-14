В Алтайском крае распространяют фейки о коронавирусе
В Алтайском крае сотрудники полиции в одном из мессенджеров обнаружили аудиозапись, содержащую информацию, не соответствующую действительности. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужской голос на записи сообщает об ужесточении карантина в сентябре и переносе начала учебного года.
Эта информация не соответствует действительности. Никаких документов с подобными указаниями в органы исполнительной власти региона не поступало.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают человека, которые распространял ложную информацию. В ведомстве напоминают, что за распространение фейков предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU