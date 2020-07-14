2020-07-14T15:22:02+03:00
Происшествия

В Алтайском крае распространяют фейки о коронавирусе

Полиция разыскивает человека, который распространяет ложную информацию
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
На записи мужской голос говорит об ужесточении карантинных мер.На записи мужской голос говорит об ужесточении карантинных мер.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае сотрудники полиции в одном из мессенджеров обнаружили аудиозапись, содержащую информацию, не соответствующую действительности. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужской голос на записи сообщает об ужесточении карантина в сентябре и переносе начала учебного года.

Эта информация не соответствует действительности. Никаких документов с подобными указаниями в органы исполнительной власти региона не поступало.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают человека, которые распространял ложную информацию. В ведомстве напоминают, что за распространение фейков предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае распространяют фейки о коронавирусе
Барнаулец обвиняется в распространении интимных фото бывшей девушки
В Чемальском районе погибла в ДТП молодая девушка
В АлтГТУ готовят специалистов настоящего и будущего
На предприятии по производству пельменей нашли коронавирус
На бийских автоперевозчиков составляют протоколы за нарушение масочного режима
В Барнауле ищут подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»
В темной-темной комнате: в Барнауле выставили на продажу черную квартиру
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 4011
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Барнауле дезинфицируют детские площадки
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 130
Директор Алтайского филиала Россельхозбанка избран членом Совета Союза КФХ края
В Алтайском крае отправить посылку на почте можно за пару минут
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 6294