В Алтайском крае распространяют фейки о коронавирусе

14 Июль 2020 2020-07-14T15:22:02+03:00

На записи мужской голос говорит об ужесточении карантинных мер. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае сотрудники полиции в одном из мессенджеров обнаружили аудиозапись, содержащую информацию, не соответствующую действительности. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужской голос на записи сообщает об ужесточении карантина в сентябре и переносе начала учебного года.

Эта информация не соответствует действительности. Никаких документов с подобными указаниями в органы исполнительной власти региона не поступало.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают человека, которые распространял ложную информацию. В ведомстве напоминают, что за распространение фейков предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU